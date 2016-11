„Tag des Mädchenhandballs“, Grundschule Engelbostel mit MTV Übungsleitern.

Viele Kinder lernten schnell, den Ball gezielt zu werfen, diesen in Schlangenlinien zu prellen, über Hindernisse wie Kästen zu laufen und zu springen, zu balancieren und vieles mehr. Die Übungsleiter waren stets zur Stelle, um Anweisungen zu geben und zu korrigieren. Großen Spaß bereiteten den Mädchen die Abschluss-Spiele. Jedes Team versuchte unter großem Jubel der Mitspielerinnen möglichst viele Tore zu erzielen. Als Tore standen Kästen bereit, in die der Ball versenkt werden musste. Und im Eifer des Gefechts fanden sich plötzlich statt des Balls eine kleine Handballspielerin im Kasten wieder. Eine kleine Belohnung gab es am Ende auch. Jede Teilnehmerin erhielt einen Handball-Spielpass und ein Spielabzeichen.„Das Ziel des Handball-Verbandes Niedersachsen (HNV ) ist, Kinder in spielerischer Form an den Handballsport heranzuführen“, so formulierte Präsident Stefan Hüdepohl diese Aktion. „Wir freuen uns, dass wir so viele Schulen für diese Aktion gewinnen konnten. Es ist eine gute Werbung für den Sport im Verein im Allgemeinen und den Handballsport im Speziellen“, ist in der Ausschreibung zu lesen. Dem MTV z.B. fehlen jugendliche Handballer komplett. Mangelnde Hallenzeiten bzw. eine fehlende handballgerechte vereinseigene Sporthalle stellen eine große Hürde dar, um Kinder und Jugendliche in die Handballabteilung aufnehmen zu können. „Dies versuchen wir aber zu ändern“, so der MTV Vorstand.