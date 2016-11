Fitness-Geräte für Jung und Alt auf dem MTV Sportgelände.

Die ursprüngliche Idee, einen sogen „Seniorenspielplatz“ einzurichten, stammt von dem ehem. Langenhagener Mitglied des Seniorenbeirates Horst Mägel, ( 2013 verstorben ). Nachdem die Anlage im Eichenpark Langenhagen in Betrieb genommen worden ist, interessierten sich diverse andere Kommunen dafür. Delegationen reisten an, um sich von Herrn Mägel darüber beraten zu lassen. Aus der Idee des „Seniorenspielplatzes“ hat sich eine „Fitnessanlage für Jung und Alt“ entwickelt, die in mehreren Kommunen Niedersachsens inzwischen im Einsatz ist. Auch unser Vorsitzender Hans-Hermann Roggendorf, der Herrn Mägel gut kannte, ließ sich von seiner Idee „warum setzt ihr nicht solche Geräte in eurem MTV ein“, infizieren. Roggendorf erarbeitete daraufhin einen Plan mit Kostenkalkulation. Durch Zuschüsse, wie einem Preis aus dem Wettbewerb des Sparkassen-Sportfonds für Mehrgenerationen-Geräte ( 2015 ), Zuschüsse der Stadt Langenhagen und dem Regionssportbund, Sponsorentafel, etc. konnte die Anlage finanziert werden. Die hochwertigen Geräte sind witterungsbeständig aus Edelstahl, wartungsarm und TÜV geprüft.4 Geräte sind beim MTV jetzt im Betrieb:Walker BeintrainerKräftigt die Beinmuskulatur und fördert die Beweglichkeit. Trainiert die Koordination und steigert die Ausdauer.Elliptical GanzkörpertrainerDurch leichten Krafteinsatz in den Armen kann ein gleichmäßiger Bewegungsrhythmus zwischen Oberkörper und Beinen erzeugt werden. Alle wichtigen Muskelgruppen werden beansprucht und gekräftigt. Es trainiert die Koordination und steigert die Ausdauer.Duplex SchultertrainerDrehen der Scheiben mit leichtem Druck in die gleiche oder die entgegengesetzte Richtung. Trainiert die Beweglichkeit der Schultergelenke, massiert die Handflächen, fördert die Feinmotorik und die Koordination.Rücken-Massage-GerätMit dem Rücken gegen die Massagerolle lehnen und den Rücken durch Kniebeugen bewegen. Massiert und lockert die Rückenmuskulatur. Das Training an der waagerechten Massagerolle kräftigt gleichzeitig die Beine.Alle Funktion sind auf den Hinweisschildern erklärt.