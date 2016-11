Engelbosteler Weihnachtsmarkt am 1. Advent-Sonntag.

Der Festplatz war gut besucht an diesem ersten Sonntag. Eine klare Wintersonne strahlte auf den Festplatz bis in die Abenddämmerung hinein Trotz der kalten Witterung (nahe dem Gefrierpunkt) ließen sich viele „hinter dem Ofen hervorlocken“. Wer sich zwischendurch aufwärmen wollte, konnte in der Kaffestube ein schönes Stück Kuchen genießen. Etwas Besonderes hatte sich die MTV Jugendabteilung für die Kinder ausgedacht. In einem Nebenraum des Mehrzweckraums war eine Bastelstube eingerichtet. Hier bastelten Kinder kleine Geschenke für die Eltern zum Nikolaus oder zum Weihnachtsfest.Vor Einbruch der Dunkelheit erschienen kleine Engel auf dem Platz zum Eingangsbereich. Musik erklang und Kinder der Tanzgruppe unter Leitung von Alibis Luisa Cobano Sánchez, ( Alicia) begeisterten die Zuschauer mit kleinen einstudierten Choreographien. Eltern, Verwandte und Bekannte zückten ihre Kameras, um diesen Moment als Erinnerung festzuhalten. Die nächste Aufführung schloss sich im Mehrzweckraum, der umgestalteten Kaffeestube, an. Etwa 18 Kinder des Engelbosteler Schulchores traten auf, und unter der Leitung von Carolin Mörke und Petra Klöker sangen sie ein Potpourri aus bekannten Advents- und Weihnachtsliedern. Begleitet von Gitarre trugen sie text- und tonsicher ihr ganzes Repertoire vor und animierten die Anwesenden zum Mitsingen. Mit dem letzten Lied „Lasst uns froh und munter sein“ ging es ins Freie hinaus, um den Weihnachtsmann zu begrüßen. Mit dickem Rauschebart ließ er sich auf einer Bank nieder und verteilte Weihnachtstüten. Groß war der Andrang der Kinder, aber niemand ging leer aus.Der Engelbosteler Weihnachtsmarkt findet im 2-jährigen Rhythmus auf dem Gelände der Martinskirchengemeinde und dem Eingangsbereich zur Sportstätte des MTV statt.