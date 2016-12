ADFC Langenhagen: Gemeinsam im Neuen Jahr 2017 - und Dank für 2016 ....

Freibier-Verlosung

NEU

Die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen freut sich auf ein schönes, gemeinsames Jahr 2017 mit Euch/Ihnen auf dem Fahrrad.Wir sehen uns wieder z.B auf dem Veranstaltungs-Highlight 2017, auf demam Samstag, den 17. Juni 2017,Fassbieranstich um 17:17 Uhr:Eintritt frei,ADFC-Mitglieder & Gäste willkommen.Und diefür den 17. Juni 2017 startet online bereits am Sonntag = Neujahr, 1. Januar 2017, Details folgen hier bei Myheimat ....Die Ortsgruppe bietet im Jahr 2017 den Radlerinnen und Radlern aus Langenhagen und Umgebung weiterhin mindestens weitere 13(!) interessante Veranstaltungen:- Stammtische, der erste am Do., 26. Januar 2016 um 18 Uhr mit den Wahlen,- Reisevorträge,- Besichtigungen,- Sonntagstouren,- Biergartentouten,- Feierabendtouren,- Rechts-Aufklärung,- ...Und auch 2017 werden sich Mitglieder wieder einsetzen für:- Schöne Fotos,- schöne Touren,- Internetberichte,- sichere Finanzen,- undErhöhung der Radfahr-Sicherheit in Langenhagen alsBeratende Mitglieder im Verkehrs- und Feuerschutzausschuss.Allen, die 2016 als Mitgleid oder als Unterstützung mitgewirkt haben, gilt der herzliche Dank, und Dank gilt auch allen, die sich in dieser ADFC-Ortsgruppe und darum herum auch 2017 wieder fürs Radfahren engagieren werden.Mit herzlichen Wünschenfür ein frohes, friedvolles Weihnachtsfest,einen guten Start in das Neue Jahr 2017und viele fröhliche Erlebnisse auf den Rädernverbleibe ich mit freundlichen Grüßen,auch vom gesamten Ortsgruppen-Vorstand,Euer/IhrDr. Reinhard SpörerSprecher derADFC-Ortsgruppe Langenhagen:- - - - -ADFC-Mitglied werden für € 19,50 im ersten Jahr: