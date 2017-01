2016 war wieder erfolgreich

Danach gaben die Schießsportleiter ihren Jahresbericht bekannt und konnten auf viele sportliche Erfolge stolz sein. Der Referent für Bogenschießen, Udo Röver, berichtete u.a., dass sein Team auch im vergangenem Jahr viele Jugendliche für den Sport begeistern konnten. Der Bläserkorpsleiter, Michael Heese, erzählte über die vielen Auftritte des Bläserkorps und den Erfolg des letzten Konzertes in der Godshorner Kirche.Es waren Vorstandswahlen erforderlich. Neu gewählt bzw. in ihrem Amt bestätigt wurden: Kai Girke, 2. Vorsitzender - Elke Oppermann, Schriftführerin - Uwe Grädner, Hauptschießsportleiter - Elke Lieske, Damenleiterin - Jan Hameister, Jugendleiter - Michael Heese, Bläserkorpsleiter - Udo Röver, Bogensportleiter - Anneli Boy, stellv. Schatzmeisterin - Sandra Nolte, Referent Pistole.Der Ehrenrat besteht aus Eugenie Teuber, Ingo Holzrichter und Heinz Hermann Rathmann. Kommissarisch neu hinzu kommt Reinhold Sobotta. Die Versammlung hat dieses einstimmig bestätigt.Sebastian Brockmann gibt bekannt, dass am 04. März wieder eine Faschingsfeier im Schützenhaus stattfindet und er hofft, dass zu dieser Veranstaltung viele Gäste kommen.Walter Koch informiert, dass in der Zeit vom 30.06. bis 02.07. wieder eine Vereinsfahrt geplant sei. Die Busfahrt führt ins Sauerland.Die Jahreshauptversammlung schloss mit dem Lied "Auf der Lüneburger Heide".