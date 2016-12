Langenhagen : Bildungszentrum Eichenpark |

Dieses Seminar der VHS Langenhagen verbindet Hatha-Yoga und Meditation: Körper und Geist werden durch die Yogahaltungen auf die Meditation im Sitzen vorbereitet. Die natürliche Einheit von Körper, Geist und Seele wird erfahrbar, um mehr Ruhe, Kraft und Lebendigkeit zu finden. Das Seminar findet am Freitag, 27. Januar, von 17.45 bis 21.00 Uhr im Bildungszentrum Eichenpark statt.



Anmeldungen: Persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per eMail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen unter 0511.7307-9704.