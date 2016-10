Was wirklich hilft - Die Ethno Health Apotheke

Langenhagen : Treffpunkt |

Ganzheitliche Psychosomatik und bewährte Kräutermedizin zu den wichtigsten Krankheitsbildern unserer Zeit



Die Ethnomedizin schöpft aus dem unermesslichen Reichtum an Heilwissen, den die verschiedenen Völker und Kulturen weltweit über Jahrhunderte hinweg gesammelt, geprüft und weitergegeben haben. Ergänzend zur Schulmedizin angewendet, kann diese natürliche Vielfalt nicht nur die Gesundheit verbessern, sondern auch die Selbstheilung anregen und die Lebenskräfte nachhaltig stärken. Die Gesundheit von Körper, Geist und Seele wird durch die den Heilpflanzen innewohnenden Kräfte erreicht. Der Facharzt für Ganzheitsmedizin und Naturheilkunde, Dr. med. Hobert, erläutert in seinem Vortrag am Montag, 7. November, von 19.30 bis 21.45 Uhr im vhs-Treffpunkt die Fülle des über Jahrtausende gesammelten Wissens und informiert über wirkungsvolle Mittel gegen die heute am weitesten verbreiteten Krankheiten. Das Teilnahmeentgelt für die Veranstaltung beträgt 12,- €.

Anmeldungen sind persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule Langenhagen oder per eMail (info@vhs-langenhagen.de) möglich; weitere Informationen sind im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de bzw. telefonisch unter 0511.7307-9704 erhältlich.