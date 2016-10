Warmer Schokoladenkuchen mit Eierlikör

Tote Tante, Pharisäer und Eierlikör gehören für mich zur Nordsee wie Ebbe und Flut. Und wenn der goldgelbe Likör, den meine Oma schon bei ihren Kaffeekränzchen kredenzt hat, auf warmen Schokoladenkuchen trifft, ist das Urlaubgsgefühl fast perfekt. Und dann macht sogar das schlimmste Schietwetter an der Küste Spaß. Das Original könnt ihr übrigens noch viiiel leckerer im Café Alte Schule in Warmhörn auf Eiderstedt genießen.





Mahltied!

125 g weiche Butter150 g Zucker2 EL Vanillezucker3 Eier150 ml Milch (ggf. Sahne)150 g Mehl100 g Speisestärke2 TL Backpulver50 g Kakao zum BackenPuderzuckerEierlikörButter, Zucker, Vanillezucker und Eier mit dem Handmixer schaumig rühren. Milch (oder Sahne) darunter rühren. Mehl, Speisestärke, Kakao und Backpulver sieben und vorsichtig unter die Masse rühren. Den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte und am Rand gefettete Springform (Durchmesser 24 cm) geben und bei 180°C (Umluft) für ca. 30 Minuten backen. Mit einem Zahnstocher in den Kuchen piksen und testen, ob der Kuchen durchgebacken ist. Bleibt noch Teig am Zahnstocher hängen, den Kuchen etwas länger im Ofen lassen.Den fertigen Kuchen leicht abkühlen lassen, aber noch warm mit etwas Puderzucker bestäubt servieren. Dazu ein Schnapsgläschen Eierlikör anbieten. Der Likör wird über den noch warmen Schokoladenkuchen gegossen. Der nimmt den Likör auf und wird dadurch schön klitschig, aromatisch und einfach himmlisch.und hier zu meinen Backrezepten: http://www.myheimat.de/themen/katjas-rezepte-backe...