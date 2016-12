Qigong-Tai Chi Chuan-Meditation

Langenhagen : Bildungszentrum Eichenpark |

Im Mittelpunkt dieses Seminars der VHS Langenhagen stehen die asiatischen Bewegungskünste Qigong und Tai Chi Chuan. Ein besonderer Schwerpunkt dieses Workshops liegt auf dem Kennenlernen einer Tai Chi-Schwertform, deren schönsten Bewegungsfolgen gezeigt und geübt werden; Atem- und Meditationsübungen runden den am Sonnabend, 21. Januar, von 9.30 bis 13.30 Uhr stattfindenden workshop ab.

Dieses Seminar ist für Einsteiger/innen und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet.

Anmeldungen: Persönlich in den Geschäftsstellen der VHS oder per eMail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programm (s. www.vhs-langenhagen.de) oder telefonisch unter 0511.7307-9704.