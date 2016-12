Langenhagen : Bildungszentrum Eichenpark |

Sie haben Ihren "Apfel" soweit gut im Griff: Dateiablage, Ordnerverwaltung & Co. funktionieren?! Dann ist jetzt der richtige Augenblick gekommen, um sich den "höheren" Funktionen von OS X zuzuwenden. Dazu zählen z.B. das vollautomatische Sicherungssystem TimeMachine, die Verwaltung von Benutzern, das Hinzufügen weiterer cleverer (kostenloser) Anwendungsprogramme und manch anderes mehr. Die dreiteilige Veranstaltung findet am 10.1., 17.1. und 26.1. jeweils von 9.30-12.45 Uhr statt. Das Teilnahmeentgelt beträgt 55 €.

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark und im Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax 0511.7307-9718 oder eMail info@vhs-langenhagen.de entgegen.