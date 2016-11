Katjas cremiges Kartoffelsüppchen mit Lachs

Herbstzeit ist bei uns Suppenzeit. Gerade wenn die erste Erkältung im Anmarsch ist, wärmen sie ordentlich durch und geben Schnupfen und Husten keine Chance. Heute kamen bei uns Kartoffeln und Lauch in den Suppentopf und wurden mit Gemüsebrühe aufgegossen, püriert, mit Sahne verfeinert und mit Ras el Hanout abgeschmeckt. Fein geschnittener Räucherlachs und Schnittlauchröllchen auf Crème Fraîche gaben der Suppe den letzten Pfiff. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

750g überwiegend festkochende Kartoffeln2 Stangen Lauch1 Bund Suppengrün1 Becher SahneSalzRas el HanoutCrème Fraîche1 Bund frischer Schnittlauch2 Scheiben RäucherlachsSonnenblumenölSuppengrün putzen und in Sonnenblumenöl scharf anbraten. Salzen und mit 2 Liter Wasser aufgießen. Für mindestens eine halbe Stunde köcheln lassen.In der Zwischenzeit Kartoffeln schälen, waschen und in Würfel schneiden. Lauch putzen und in Ringe schneiden. Beides mit etwas Sonnenblumenöl in einem großen Suppentopf anschwitzen und mit der Gemüsebrühe aufgießen. Alles bei mittlerer Hitze für ca. 30 Minuten zugedeckt köcheln lassen. Wenn die Kartoffeln gar sind, die Suppe pürieren und mit Salz und Ras el Hanout abschmecken.Mit einem Klacks Crème Fraîche, etwas Räucherlachs und Schnittlauchröllchen servieren und genießen.