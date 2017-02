Kaffeeklatsch mit Marmorkuchen

Zu den Klassikern auf der Kaffeetafel zählt auch bei uns immer noch der Marmorkuchen. Aber keine Sorge - an dem Rührkuchen beißt ihr euch garantiert nicht die Zähne aus. Denn seinen Namen hat er nicht wegen seiner Härte, sondern wegen seines Aussehens bekommen. Heller und dunkler Teig werden so miteinander vermischt, dass der Kuchen nach dem Aufschneiden wie marmoriert aussieht.



Ich wünsche euch guten Appetit und einen schönen Kaffeeklatsch mit Freunden oder der Familie!

250 g weiche Butter300 g Zucker4 EL Vanillezucker5 Eier (Größe M)500 g Mehl100 ml Milch1 Päckchen Backpulver5 EL Kakao zum Backenetwas Butter und Mehl für die BackformWeiche Butter und Zucker mit dem Handmixer schaumig rühren. Die Eier einzeln unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und löffelweise unterrühren. Wenn der Teig zu fest wird, vorsichtig die Milch dazu geben und wieder gründlich rühren.Gugelhupfform buttern und mit Mehl bestäuben, damit sich der Kuchen nach dem Backen leicht aus der Form lösen lässt.Die Hälfte des Teiges in die Form füllen. Zu dem restlichen Teig den Kakao geben und noch einmal mit dem Handmixer rühren, bis der Teig geschmeidig ist. Den Schoholadenteig nun ebenfalls in die Form geben. Mit einer Gabel leicht durch den Teig ziehen, um das Marmormuster zu erzeugen. Den Kuchen auf mittlerer Schiene bei ca. 160°C für eine Stunde backen. Anschließend mit einem Zahnstocher probieren, ob der Kuchen durchgebacken ist. In der Form abkühlen lassen und auf einen Teller stürzen. Mit etwas Puderzucker bestäubt und für Schleckermäulchen mit einem Klacks Sahne servieren.