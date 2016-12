Geschenke aus der Küche: Weihnachtlicher Heidelbeerlikör

Ein besonderes Geschenk aus der Küche ist bei uns jedes Jahr ein selbst angesetztes Likörchen. Nach dem Grundrezept von Papas leckerem Schlehenlikör setzen wir verschiedene Variationen an. Speziell zu Weihnachten könnt ihr super Früchte wie Heidelbeeren mit weihnachtlichen Gewürzen kombinieren und anschließend mit Wodka aufgießen.



Prosit!

500 g Heidelbeeren TK1 Flasche Wodkaca. 250 g Krümelkandis braun1 Vanilleschote2 Zimtstangen2 SternanisDie Heidelbeeren auftauen und abtropfen lassen. Vanilleschote längs aufschneiden und mit den Früchten, dem Kandis, den Zimtstangen und den Sternanis in ein großes und verschließbares Glas geben. Den Wodka über die Früchte gießen, das Glas verschließen und alles für ca. 4 bis 6 Wochen an einen warmen Ort stellen. Zwischendurch umrühren, kosten und gegebenenfalls Kandis nachgeben.Den Alkohol durch ein Sieb in ein zweites Gefäß geben und anschließend in hübsche Fläschchen oder Karaffen abfüllen. Wenn ihr beim Abschmecken nicht schon zu viel probiert habt und das Glas leer ist, könnt ihr mit dem weihnachtlichen Likör euren Freunden und der Familie eine große Freude machen.Hier geht's zum Rezept für Papas Schlehenlikör: http://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/gesche...