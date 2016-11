Geschenke aus der Küche - Schlehenlikör nach Papas Rezept

Sucht ihr noch ein passendes Weihnachtsgeschenk aus der Küche für die Leckermäulchen in eurer Familie oder im Freundeskreis? Mein Papa setzt seit Jahren aus den Früchten des Schlehdorns super leckeren Likör an. Die Früchte des dornenreichen Strauches werden nach dem ersten Frost geerntet, damit sich ihre Bitterstoffe bereits etwas zersetzt haben. Wer nicht auf die eisigen Temperaturen warten möchte, kann die Schlehen aber auch bereits vorher ernten und zu Hause einfach einen Tag ins Gefrierfach legen. Passend zu Weihachten ist der Likör genügend durchgezogen und kann verschenkt oder im Kreise der Familie gemeinsam in kleinen Schlückchen genossen werden.

Tipp

300 g Schlehen1 Flasche Wodkaca. 200 g Krümelkandis braun1 Teelöffel VanillezuckerDie Schlehen waschen und mit dem Kandis und Vanillezucker in ein großes und verschließbares Glas geben. Den Wodka über die Früchte gießen, das Glas verschließen und alles für ca. 4 bis 6 Wochen an einen warmen Ort stellen. Zwischendurch umrühren, kosten und gegebenenfalls Kandis nachgeben.Den Alkohol durch ein Sieb in ein zweites Gefäß geben und anschließend in hübsche Fläschen oder Karaffen abfüllen.Wenn ihr einen zweiten Aufguss aus den Schlehen ansetzen möchtet, könnt ihr zusätzlich zum obigen Rezept eine Hand voll Brombeeren dazu geben, damit auch dieser Likör eine schöne Farbe bekommt.Ausgeschabte Vanilleschoten wandern bei uns nicht in den Müll, sondern in ein altes Marmeladenglas, das mit Zucker aufgefüllt wird. So ist immer ausreichend Vanillezucker mit einem super Aroma im Haus - und das garantiert ohne Zusatzstoffe.Und hier geht es zu einem typischen Weihnachtsrezept aus Schlesien, das schon meine Oma kannte: http://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/aus-om...