Apfeltarte mit Aprikosenmarmelade

Sucht ihr noch ein einfaches Rezept für den nächsten Kaffeeklatsch? Dann probiert doch diese süße Tarte mit Äpfeln und Aprikosenmarmelade! Mit wenig Aufwand könnt ihr euren Gästen eine verführerische Leckerei anbieten.



Viel Spaß beim Nachbacken!

Für den Teig:300 g Mehl200 g Butter100 g Zucker1 Ei1 TL Backpulveretwas Butter für die FormFür den Belag:6 säuerliche Äpfel (z.B. Elstar)Saft einer ausgepressten Zitrone300g Aprikosenmarmeladeggf. gehackte PistazienDie Zutaten für den Teig schnell miteinander verkneten und den Teig anschließend für eine halbe Stunde kühl stellen.Äpfel schälen, das Kerngehäuse entfernen und das Obst in feine Streifen schneiden. Den Saft einer halben Zitrone über die Apfelschnitze geben und vorsichtig miteinander vermengen, damit diese nicht vor dem Backen braun anlaufen.Eine flache Tarteform buttern. Den Mürbeteig flach ausrollen und in die Form drücken. Überstehende Ränder abschneiden. Den Teig mit einer Gabel einstechen. Die Apfelspalten hochkant in Ringen von außen nach innen und versetzt in der Form verteilen.Bei 180°C (Umluft) auf mittlerer Schiene für ca. 35 bis 40 Minuten im Ofen backen.Aprikosenmarmelade in einem Topf erwärmen, bis sie flüssig ist. Mit einem Backpinsel die Marmelade auf der noch warmen Tarte verteilen und alles abkühlen lassen. Wer mag, kann noch ein paar gehackte Pistazien über die Aprikosenmarmelade geben. Mit einem Klacks geschlagener Sahne serviert schmeckt diese Leckerei übrigens besonders gut.