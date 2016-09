NAJU trifft sich auf der Naturinsel

Langenhagen : Naturinsel |

Die Naturschutzjugend (NAJU) Langenhagen trifft sich am Samstag, den 15. Oktober 2016 von 10:00 bis 13:00 Uhr auf der Naturinsel, um dort am Kräuterbeet zu arbeiten und den Teich zu reparieren. Betreuerin Christine Pracht freut sich auf interessierte Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren, die sich gerne für den Naturschutz in Langenhagen engagieren wollen und lädt herzlich zu diesem Treffen ein. Vormerken können sich die Jugendlichen auch den 05. November 2016. Dann trifft sich die NAJU zum Pflegeeinsatz, um die Naturinsel fit für den Winter zu machen.

Treffpunkt ist jeweils der Parkplatz Wietzepark auf Langenhagener Seite. Bei Fragen ist Christine Pracht unter Telefon 0511 - 74 16 97 oder per Mail unter kontakt@naju-langenhagen.de zu erreichen.Weitere Infos zur NAJU Langenhagen gibt es unter http://www.nabu-langenhagen.de/index.htm auf der Homepage des Naturschutzbundes oder hier auf myheimat unter http://www.myheimat.de/gruppen/rudi-rotbein-und-na...