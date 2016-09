Herbstzauber mit der Rudi Rotbein Gruppe

Langenhagen : NIL im Wasserturm |

Zu einem Nachmittag voller Überraschungen rund um den Herbst lädt die Rudi Rotbein Gruppe des NABU Langenhagen am 01.10.2016 von 15:00 bis 17:00 Uhr Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ins NIL im Wasserturm im Eichenpark ein.

"Heute wollen wir den Herbst willkommen heißen, denn Herbstzeit ist Erntezeit", kündigt Betreuerin Silke Brodersen an. "Was können wir selber ernten? Was ernten die Bauern? Was sind die typischen Zeichen für den Herbst? Lasst euch überraschen, was das Betreuerteam für euch dabei hat!" Die Kinder können außerdem gerne selbst geerntete Früchte mitbringen, um sie der Gruppe zu zeigen.Da die Plätze für den Termin begrenzt sind, wird um eine Anmeldung bis zum 30.09.2016 bei Silke Brodersen unter Telefon 0511-73 50 33 oder per E-Mail unter rudirotbein@nabu-langenhagen.de gebeten. Treffpunkt ist das Natur-Informationszentrum-Langenhagen (NIL) im Wasserturm an der Stadtparkallee.