Eichhörnchen & Co - Wie bereiten sich die Tiere auf den Winter vor?

Die Rudi Rotbein Gruppe des NABU Langenhagen wird sich beim nächsten Treffen am Samstag, den 12.11.2016 mit der Frage befassen, wie sich die Tiere auf den Winter vorbereiten. Denn die kürzer werdenden Tage sind für sie ein sicheres Zeichen, dass der Winter vor der Tür steht. Von 14:00 bis 16:00 Uhr werden die Betreuerinnen Silke Brodersen und Christine Pracht mit der Gruppe besonders das Leben der Eichhörnchen betrachten.

Eichhörnchen leben in luftiger Höhe und turnen spielerisch in den Baumwipfeln herum. Auch in Langenhagen sind sie in Parks und Gärten zu Hause und lassen sich auf Spaziergängen beobachten. Die tollkühnen Kletterkünstler zählen zu den typischen Vertretern der Sammler. "Wir zeigen, wo Eichhörnchen den Winter verbringen, was zu ihren Lieblingsspeisen gehört und wie sie im Sommer und Winter aussehen", kündigt Brodersen an. Interessierte Kinder von sechs bis zwölf Jahren sind herzlich zu diesem Treffen eingeladen.Es wird um eine Anmeldung bis zum 09.11.2016 bei Silke Brodersen unter Tel. 0511–73 50 33 oder per E-Mail unter rudirotbein@nabu-langenhagen.de gebeten.Treffpunkt ist das NIL im Wasserturm in der Stadtparkallee.