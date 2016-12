Weihnachtsbrauch aus Hannover: Hitjepuppen

Dresden hat seinen Stollen, Nürnberg die Lebkuchen und Hannover hat Hitjepuppen. Noch nie gehört? Dann wird es aber Zeit, mehr von diesem traditionellen Gebäck zu erfahren. Denn die Zuckerbilder, die im Volksmund Hitjepuppen genannt werden, haben eine lange Tradition in Hannover.

Die Bäcker der Altstadt sollen sie schon zu Reformationszeiten hergestellt haben. Heute setzt nur noch die Bäckerei Borchers in der Hildesheimer Straße diese schöne Tradition fort. Seit mehr als 160 Jahren werden dort die Hitjepuppen in Handarbeit hergestellt. Einige der alten Formen konnten aus dem großen Feuer, das 1943 während des Krieges in Hannover wütete, gerettet werden. Ein in Buchenholz eingelassenes Stahlband (siehe Bild 1) gibt der späteren Hitjepuppe die entsprechende Form. Dazu wird der Pfefferkuchenteig, dessen Rezept von Generation zu Generation mündlich weitergegeben wurde, ganz dünn ausgerollt und anschließend ausgestochen. Tiere, Musikinstrumente und die Frau mit dem Butterfass, einer der ältesten Formen der Bäckerei, sind typische Motive für die Hitjepuppen, die nach dem Backen einige Tage trocknen und dann mit der charakteristischen roten Zuckerglasur überzogen werden. Weiße Eiweißglasur, mit ruhiger Hand aufgetragen, haucht den Figuren abschließend ihr Leben ein. Diese feine Handarbeit macht jede Hitjepuppe zu einem Unikat und zu einem schönen Geschenk aus Hannover, das am Heiligabenddie Weihnachtsbäume schmückt. Auch wenn die Hitjepuppen aus Pfefferkuchenteig hergestellt werden, eignen sie sich eher als Baumschmuck denn als Nascherei.Süße Verführungen wie das Thorner Katrinchen aus Honigkuchenteig, Spekulatius und Honig-Florentiner hat die Bäckerei Borchers in der Adventszeit aber ebenfalls im Angebot. Wir konnten nicht widerstehen. Beim Kauf der Hitjepuppen haben wir uns für ein Musikinstrument, ein Schäfchen und einen Hahn entschieden. Und auch der klassische Martinsreiter wird in diesem Jahr unseren Weihnachtsbaum schmücken und eine alte hannoversche Tradition aufleben lassen.Herzlichen Dank an Klaus Borchers für die Erlaubnis, seine Fotos der Hitjepuppen für diesen Beitrag zu nutzen!(Quelle: Homepage der Bäckerei Borchers)