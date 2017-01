Russian Circus on Ice präsentiert seine spektakuläre Ice-Show "Ein Wintermärchen" am 17. Februar in der Eishalle Langenhagen

Langenhagen : Eishalle Langenhagen

Mit der eindrucksvollen Ice-Show „Ein Wintermärchen“, einer Symbiose aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik, nimmt der Russian Circus on Ice, der erste Eiszirkus der Welt das Publikum auf eine zauberhafte Reise in eine magische Märchenwelt mit.

...In einem fernen Märchenland lebte einst eine bezaubernde Winterfee.

Als ihr Geburtstag nahte, lud sie alle ihre Freunde aus nah und fern zu einem großen Ball ein. Endlich war der große Tag gekommen. Das Schloss glitzerte und funkelte. Das Fest konnte beginnen. Fanfaren kündeten den Einzug der Gäste aus der ganzen Märchenwelt an:

Der Nussknacker, Alice „aus dem Wunderland“, die Zirkusprinzessin, Kai und Gerda, die Schneekönigin, Prinzen und Feen... Alle überbrachten der Winterfee ihr persönliches Geschenk und erzählten ihre Geschichten in einer wundervollen Performance...

„Ein Wintermärchen“ ist eine abwechslungsreiche und hochkarätige Performance mit den Highlights aus "Der Nussknacker", "Zirkusprinzessin", "Alice im Wunderland" und "Die Schneekönigin".

Mit Anmut, Schönheit und Eleganz, mit unglaublicher Leichtigkeit und höchster technischer Präzision wird das Publikum in eine Märchenwelt entführt.

Neue Technologien, 3D-Projektionen, LED-Wände, faszinierende Requisiten, spektakuläre Choreographien, über 300 prachtvolle Kostüme und mitreißende Musik!

Das schwungvoll elegante Eisballett kombiniert mit großartigem, traditionellem Zirkusprogramm erschafft ein wahrhaft magisches Spektakel für die ganze Familie.

Grandioses Eisballett, atemberaubende Akrobatik, Jongleure, Hochseilkünstler, Clowns - alles auf Eis und alles auf Kufen!

Die neue Ice-Show „Ein Wintermärchen“ führt den Zuschauer in das Zauberreich, wo das Gute und das Schöne herrschen, wo alle Träume in Erfüllung gehen können und wohin man auch als Erwachsener immer wieder zurückkehren möchte.



Tickets sind in allen HAZ/NP-Ticketshops (Ticket-Hotline 0511 / 1212 3333), auf www.tickets.haz.de sowie auf www.eventim.de erhältlich.



Kinder ab 6 Jahre, Schüler und Studenten erhalten 10,- € Rabatt auf Vollendpreise aller Preiskategorien. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt (ohne Sitzplatzanspruch).