Offene Probe der Voices of Joy

Um noch mehr Mitmenschen für unser schönes Hobby zu begeistern, veranstalteten wir am 05.11.16 eine offene Probe, zu der zwischen 15.00 und 17.30 Uhr jeder kommen und mitsingen konnte. Tatsächlich war die Resonanz nicht sehr groß, aber diejenigen, die gekommen sind, hatten offensichtlich Spaß am gemeinsamen Einsingen und dem anschließendem Erlernen eines Kanons, den auch der Chor noch nicht kannte.Zur Stärkung und zum gegenseitigen Kennenlernen gab es zwischendurch eine Pause mit selbstgemachtem Kuchen, Kaffee und Tee. Anschließend ging es mit „Go Tell it On The Mountain“ in einer neuen Interpretation weiter. Christel Kanneberg, die zurzeit unseren Chor mit viel Elan leitet, hatte das Repertoire für diesen Nachmittag sorgfältig ausgesucht. Ihre Musikbegeisterung war auch an diesem Samstagnachmittag ansteckend.Nach der Probe ging es noch mit Christel und den Chormitgliedern, die den Nachmittag mitgestaltet hatten, ins neue Restaurant „Emma“ am Bahnhof Pferdemarkt.Unsere Proben sind weiterhin jeden Freitag von 17.45 bis 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Matthias-Claudius-Kirche. Auch zu diesen Proben darf jede/r Interessierte gerne kommen und probehalber mitsingen. Wir freuen uns immer über neue Gesichter, es gibt keine Alters Beschränkungen und Chorerfahrung ist auch nicht erforderlich. Bei uns steht die Freude am Singen im Vordergrund.