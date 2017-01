NABU gibt Infos zu Online-Kartierungstools

Langenhagen : NIL im Wasserturm |

Der NABU Langenhagen lädt am Montag, den 06. Februar um 19:00 Uhr herzlich zum ersten Quartalstreff 2017 ins NIL im Wasserturm ein.



Thema an diesem Abend werden Online-Kartierungstools wie BatMap, eMapper und NABU-Naturgucker sein. Was haben diese Begriffe gemeinsam, und wie bedeutend sind Kartierungstools für den Naturschutz? Diese und weitere Fragen werden beim Quartalstreff beantwortet werden.

Naturinteressierte sind herzlich zum Termin eingeladen. Treffpunkt ist das NIL im Wasserturm in der Stadtparkallee. Eine Anmeldung zum Quartalstreff ist nicht notwendig.Bei Fragen ist Organisator Georg Obermayr unter Telefon (0511) 73 78 33 oder per E-Mail über: georg.obermayr@nabu-langenhagen.de zu erreichen.