Multivisionsvortrag »Naturwunder Donaudelta« - NABU Langenhagen lädt zu einer Bilderreise ein

Langenhagen : Gemeinschaftszentrum Brinker Park |

Im Mündungsgebiet der Donau in das Schwarze Meer befindet sich das Biosphärenreservat Donaudelta – ein Paradies nicht nur für Pelikane. Dr. Joachim Meyer hat viel Zeit in dieser einzigartigen Wildnis mitten in Europa verbracht und von seinen Reisen phantastische Aufnahmen mitgebracht. Frau Dr. rer. nat. Beate Mittmann von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg übernimmt es erfreulicherweise in Vertretung, diese Aufnahmen am Samstag, den 04.02.2017 von 17:00 bis 19:00 Uhr im Gemeinschaftszentrum Brinker Park zu zeigen „Wir bedanken uns herzlich, dass die Referentin diese lange Reise für uns auf sich nimmt“, freut sich Organisator Georg Obermayr vom NABU Langenhagen auf den Abend.

Der Vortrag entführt in das Reich der Pelikane. Er zeigt ohrenbetäubende Froschkonzerte, blühende Seerosenteppiche und schwimmende Seeschwalbennester. Durch verschwiegene Kanäle geht es zu lärmenden Vogelkolonien, urtümlichen Dünenwäldern und abgelegenen Siedlungen im schier endlosen Schilf.Da die Teilnehmerzahl auf 60 Personen begrenzt ist, wird um eine Anmeldung bis zum 01.02.2017 bei Georg Obermayr unter Tel. 0511 - 73 78 33 oder per E-Mail über: georg.obermayr@nabu-langenhagen.de gebeten. Die Veranstaltung ist kostenlos. Über eine Spende für den Naturschutz würde sich der NABU freuen.Gemeinschaftszentrum Brinker Park, Brinkholt 10, 30851 Langenhagen