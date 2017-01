Mitgliederversammlung des NABU Langenhagen mit Vortrag »Waldkauz - Vogel des Jahres 2017«

Langenhagen : Rathaus Langenhagen |

Der Naturschutzbund (NABU) Langenhagen lädt herzlich zu seiner Mitglieder-versammlung am Freitag, den 17.02.2017 um 19:00 Uhr in den Sitzungssaal 1 des Rathauses Langenhagen ein. Gunter Halle, zweiter Vorsitzender des NABU Langenhagen, wird an diesem Abend den vom NABU und Landesbund für Vogelschutz (LBV) zum »Vogel des Jahres 2017« gewählten Waldkauz vorstellen und aus dem Leben der Eule mit den großen Knopfaugen berichten. Der lautlose Jäger der Nacht ist auch im Langenhagener Eichenpark heimisch. Im Frühjahr sind nachts die lauten Bettelrufe des Nachwuchses im Ästlingsstadium im Park zu hören. Mit der Wahl des Waldkauzes zum »Vogel des Jahres« wollen NABU und LBV für den Erhalt alter Bäume mit Höhlen im Wald oder in Parks werben. Eulen sind für die Aufzucht ihrer Jungen auf Bruthöhlen angewiesen.

Im offiziellen Teil der Mitgliederversammlung stehen u.a. der Jahresbericht des Vorstandes mit einem Überblick über die Naturschutz-Themen des Jahres 2016 sowie der Bericht des Kassenwartes und Wahlen auf der Tagesordnung. Gäste, die noch nicht Mitglied im NABU Langenhagen sind, heißt der Naturschutzbund zur Versammlung ebenfalls herzlich willkommen.Sitzungssaal 1 im Rathaus, Marktplatz 1, 30853 LangenhagenGeorg Obermayr, Tel. 0511 - 73 78 33georg.obermayr@nabu-langenhagen.de