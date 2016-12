Lebendiger Adventskalender 16.12.2016

Der Gospelchor „Voices of Joy“ lädt am 16.12.16 im Rahmen des lebendigen Adventskalenders zu Keksen, Schmalzbroten und Glühwein in das Gemeindehaus der Matthias-Claudius-Kirche ein.



Mit weihnachtlichem Gesang und Geschichten bedankt sich der Chor für ein abwechslungsreiches und gut gelungenes Jahr 2016 bei allen Mitwirkenden und trifft sich dann erst im neuen Jahr am 13. Januar zum traditionellen Neujahrsempfang wieder.



Die ebenfalls schon traditionelle Gospelandacht an Heilig Abend wird in diesem Jahr nicht stattfinden, da die derzeitige Chorleiterin das Weihnachtsfest mit ihrer Familie in Magdeburg feiert.



Stattdessen organisiert eine Projektgruppe eine Weihnachtsandacht um 23.00 Uhr.



Wer den Chor also noch einmal hören möchte, sollte sich den 16.12. nicht entgehen lassen.



Die erste Probe im neuen Jahr ist am Freitag, den 20.01.17 um 18.00 Uhr. Interessierte sind jederzeit willkommen. Schauen Sie vorbei und vielleicht entdecken Sie ein neues Hobby…



Allen eine Frohe Weihnacht und die besten Wünsche für das Jahr 2017