AnySingElse macht Weihnachtsstimmung. Gesangsklasse gibt Konzerte in Langenhagen, Bissendorf und Großburgwedel

Mit einer abwechslungsreichen Auswahl amerikanischer Musik wird die Langenhagener Gesangsklasse am Freitag, 25. November 2016, in der Aula des Schulzentrums Langenhagen ihr erstes von insgesamt drei Weihnachtskonzerten geben und mit weihnachtlichem Gesang sowie weihnachtlicher Dekoration das Publikum auf die Adventszeit einstimmen.Nach der Auftaktveranstaltung in Langenhagen treten die Sängerinnen und Sänger am ersten Advent in der Sankt-Michaelis-Kirche in Bissendorf auf und werden darüber hinaus am zweiten Advent zu Gast in der Katholischen Pfarrgemeinde St. Paulus in Großburgwedel sein.Unter der Begleitung von Pianist Lei Zhang werden sanfte Melodien wie beispielsweise „Still A Bach Christmas“, „Silent Night“ - die amerikanische Version von „Stille Nacht“ - und ein Auszug aus dem Medley „Holiday Festival Revue“ sowie die bekannten Stücke „O Come, All Ye Faithful“ und „Joy to the World“ erklingen.Auch in diesem Jahr präsentieren die Musikerinnen und Musiker ein deutsches Lied - „Gloria der Engel“ ist neben vielen anderen Liedern ganz neu im Programm der Gesangsklasse. Ted Adkins, der die Gruppe 2009 gründete und sie seither musikalisch leitet, wird zudem mit einem Solo einen ganz besonderen Hörgenuss bieten. „Wir möchten unser Publikum auf das Fest der Liebe einstimmen und Emotionen wecken“, sagt Adkins und macht damit neugierig auf das diesjährige Programm. „Unsere Musik lässt niemanden unberührt“, verspricht Adkins, der seit Ende des vergangenen Jahres von Rudolf Neumann Unterstützung bei der musikalischen Leitung erfährt. „Wir sind gut vorbereitet und freuen uns sehr darauf, uns in die Herzen der Menschen zu singen“, sagen sie und versprechen unvergessliche Konzertabende.Das erste Weihnachtskonzert findet am Freitag, 25. November 2016, um 19:30 Uhr in der Aula des Schulzentrums Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 21-23, 30853 Langenhagen, statt. Einlass ist ab 19:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.Darüber hinaus veranstaltet AnySingElse am Sonntag, 27. November 2016 (erster Advent), um 18:00 Uhr, ein weiteres Weihnachtskonzert in der Sankt-Michaelis-Gemeinde Bissendorf, Am Kummerberg 4, 30900 Wedemark. Einlass ist ab 17:30 Uhr und der Eintritt frei.Weiterhin ist jeder herzlich eingeladen, das Konzert am Sonntag, 04. Dezember 2016 (zweiter Advent), um 18:00 Uhr, in der Katholischen Pfarrgemeinde St. Paulus in Großburgwedel, Mennegarten 2, 30938 Burgwedel, zu besuchen. Einlass ist ebenfalls ab 17:30 Uhr, der Eintritt ist frei.Mehr über AnySingElse erfahren Sie auf der Homepage http://www.anysingelse.de.