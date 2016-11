Advents- und Weihnachtskonzert im CCL

Langenhagen : CCL |

Es ist inzwischen eine Tradition. Bereits zum 11. mal präsentiert Ernst Müller mit dem Hausorchester SKH des Prinzen vom Hannover, das Weihnachtskonzert im CCL.

In diesem Jahr werden zum 4. Advent, am 18. Dezember 2016, um 16 Uhr, wieder besinnliche, fröhliche und Lieder zum mitsingen zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest im CCL erklingen. Der Eintritt zum Weihnachtskonzert ist, wie in jedem Jahr, frei.