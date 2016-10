5. Festival der Philosophie - auch in der VHS Langenhagen

Langenhagen : Treffpunkt |

Vom 26. bis 30. Oktober findet in Hannover und Umgebung unter dem Motto „Schönheit ist Freiheit“ das 5. Festival der Philosophie statt. Angeboten werden mehr als 60 Veranstaltungen. Erstmals beteiligt sich auch die Volkshochschule Langenhagen am Festival der Philosophie.

Am Freitag, 28. Oktober, spricht ab 18.15 Uhr Dr. Philipp Bode von der Leibniz-Universität Hannover im vhs-Treffpunkt über die Ethik der Selbstoptimierung. Unter dem Titel 'Schöner neuer Mensch' nimmt er die medizinischen und pharmazeutischen Möglichkeiten hinsichtlich ihrer ethischen Verantwortung unter die Lupe. Ist also etwas Verwerfliches oder gar "Unnatürliches" an chirurgischen Korrekturen? Oder ist eine Schönheits-OP letztlich nichts anderes als ein umfangreicherer Haarschnitt? Wer darf über Schönheit urteilen? Zum Beispiel Eltern, wenn sie sich eines Tages ein "Designer-Baby" zusammenstellen lassen? Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei (Veranst.-Nr. 108.03).



Am Sonnabend, 29. Oktober, präsentieren das deutsch-italienische Duo Gaby Bultmann und Daniele Ruzzier ab 19.00 Uhr unter dem Künstlernamen Commedia Nova im daunstärs Szenen aus dem Teatro alla Moda von Benedetto Marcello. In diesem im Jahr 1720 entstandenen satirischen Werk macht sich der Komponist über die Musiker, Sänger, Komponisten und Intendanten lustig. Sie alle seien davon überzeugt, Inbegriff und Schöpfer von Schönheit zu sein – und seien in Wirklichkeit doch nur eingebildet und dilettantisch. Präsentiert werden die Szenen aus dem „Teatro alla Moda“ in barocken Kostümen, mit Tanz, Gesang und historischen Instrumenten. Lassen Sie sich verzaubern von der Schönheit dieser barocken Persiflage! Das Entgelt beträgt 10,- €/ermäßigt 6,- € (Veranst.-Nr. 108.04). Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax (0511.7307-9718) oder per eMail mit Abbuchungsbestätigung (info@vhs-langenhagen.de) entgegen. Für Kurzentschlossene ist eine Abendkasse vorhanden. Das gesamte Programm des Philosophiefestivals ist im Internet unter www.philosophiefestival.com abrufbar.