Leben nach einer Nahtoderfahrung

Langenhagen : Treffpunkt |

Seitdem Sabine Mehne während ihrer Krebserkrankung eine Nahtoderfahrung hatte, macht ihr der Gedanke an den Tod keine Angst mehr. Im Gegenteil: Für sie hat Sterben mit Freiheit, Helligkeit - ja sogar mit Freude zu tun. Heute ist sie von ihrer Krebserkrankung geheilt und erlebt ein neues Gefühl von Leichtigkeit als Bereicherung in ihrem Alltag. Erfrischend direkt beschreibt sie in ihrem neuen Buch 'Der große Abflug – Wie ich durch meine Nahtoderfahrung die Angst vor dem Tod verlor' die Veränderung der Beziehungen zu den Mitmenschen, wenn man dem Tod mit Zuversicht und Humor entgegensieht.

Sabine Mehne, Autorin, Physiotherapeutin und systemische Familienberaterin stellt ihr neues Buch am Donnerstag, 1. Dezember, ab 19.00 Uhr im vhs-Treffpunkt vor. Das Teilnahmeentgelt beträgt 8,- Euro (Veranst.-Nr. 100.04)

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule persönlich, schriftlich, per Fax (0511.7307-9718) oder per eMail mit Abbuchungsbestätigung (info@vhs-langenhagen.de) entgegen. Für Kurzentschlossene ist eine Abendkasse vorhanden.