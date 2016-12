Grimms Märchen

Das Jahr 2016 hat uns viele große Musiker genommen. Selbst Elvis dürfte inzwischen tot sein. Nur Michael Jackson lebt weiterhin zufrieden als Lufballonverkäufer auf Bora Bora, wie ihnen das Internet jederzeit bestätigen wird. Es ist ja unglaublich, was Menschen inzwischen glauben. Die meisten benutzen nur 10% ihres Gehirns - verrückt, was man mit den übrigen 60 Prozent alles anstellen könnte. (Kostenloser Tip: Wenn ihnen beim Kaffeetrinken das Auge wehtut, versuchen Sie´s mal ohne den Löffel in der Tasse.) Viele glauben etwa, es würde helfen, mit Menschen, die des Deutschen nicht mächtig sind, einfach LAUTER ZU SPRECHEN. Andere denken, dass Babys sie für klug und sympathisch halten, wen sie "Duziduziduziduzi!"sagen. Oder dass ein New Yorker Immobilienhändler US-Prädident werden könnte. PFF. Leute gibt´s.

Das Segensreiche am Dezember ist, dass Dummheit kaum auffällt, weil alle Welt sich in einer glühweininduzierten Wechselphase aus Sedierung und Aktionismus befindet. Oder kurz: Saufen und shoppen macht sowieso doof. Man kann ihnen in diesem Zustand alles verkaufen. Helene Fischer hat angeblich einen Weihnachtssong mit Elvis aufgenommen. Lächerlich. Jeder weiß doch, das Helene Fischer 2004 in Bielefeld in einen Chemtrail geriet und seitdem auf dem Mond wohnt. Hinten unten.

Und was schenke ich Ihnen zu Weihnachten? Eisgekühlten Bommerlunder? Ein knallrotes Gummiboot? Ein belegtes Brot mit Schinken - eins mit Schinken, eins mit Ei? Stulle Nacht? Nein, ich schenke ihnen einen Ohrwurm: "LAAAAAAST CHRISMAS; I GAVE YOU MY HEART ..." Gern geschehen.

Schöne Advendszeit.



Imre Grimm



(Gefunden in der KOMPAKT, dem Mitglieder-Magazin der IG-BCE)

