2016 - Mein persönlicher Jahresrückblick

Hoppla - das ging ja wieder fix. Eben noch auf Glück und Gesundheit für das Jahr 2016 angestoßen und schon steht 2017 vor der Tür. Das letzte Jahr ist für mich wie im Fluge vergangen, und etliche Ausflüge haben es zu einem besonders schönen Jahr gemacht. Wir sind in Hannover auf Spurensuche gewesen, haben Lüneburg für uns entdeckt und ließen in Sankt Peter-Ording die Seele baumeln. Gerne habe ich auch meine Rezeptideen mit euch geteilt.



Folgt mir doch mit diesem kleinen Rückblick auf meine Lieblingsbeiträge noch einmal durch 2016! Ich wünsche euch viel Spaß dabei.



Wie war euer Jahr 2016?

Das Jahr begann für mich mit einem Spaziergang durch den in Watte gepacktenDer Schnee schien fast alle Geräusche zu schlucken, und die blühenden Zaubernüsse sahen (wie der Name schon sagt) mit ihren Häubchen aus Schnee einfach zauberhaft aus.Gerne habe ich mein Fotoalbum mit alten Aufnahmen aus demfür euch geöffnet:Das Neubaugebiet im Norden Langenhagens hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und ist besonders bei Familien mit Kindern beliebt.Im Februar habe ich neue Rezepte wie diekreiert und Mamas Rezept fürmit euch geteilt. Diese Eier standen früher in fast jeder Eckkneipe auf dem Tresen und sind bei Partys immer noch ein Knaller.Der Frühling kündigte sich mit den ersten Frühblühern im März an. In dieser Jahreszeit bin ich besonders gerne imunterwegs:Winterlinge, Schneeglöckchen und Krokusse blühen dann hier um die Wette.Wir lieben Suppen in allen möglichen Variationen. Und da wir auch Nudeln lieben, habe ich mit ein paar typischen Zutaten diesegezaubert:Ich habe mich in eine Stadt verliebt - und das ist kein Aprilscherz! Lüneburg ist auf jeden Fall mehr als einen Tagesausflug wert. Wir waren eine ganze Woche in der schmucken Salzstadt unterwegs. Einen ersten Überblick über Lüneburg haben wir vom Dach desbekommen:Auch von unserer spannendenhabe ich gerne berichtet:Dort gibt es so manche Überraschung zu entdecken.Im Mai hatten wir natürlich längst unseren Grill angeschmissen.haben nicht nur unseren Vegetariern super gut geschmeckt.In Lüneburg gibt es neben Wasserturm, Rathaus und Salzmuseum auch ein, das ihr unbedingt besichtigen solltet. In meinem Beitrag berichte ich, was es mit diesem ungewöhnlichen Ausflugsziel auf sich hat.Zum Tag der Architektur öffnete der frisch renoviertein Hannover seine Türen für Besucher.Ein ganz besonderes Ausflugsziel haben wir im Juli besucht. Derbei Walsrode ist besonders schön zur Wollgrasblüte.Beimin Langenhagen schlugen etliche Männerherzen höher:Obwohl Neustadt am Rübenberge nur einen Katzensprung von uns entfernt ist, haben wir das schmucke Städtchen im August 2016 zum ersten Mal besucht. Wir kommen sicher wieder nachUnd dann war da noch die alte Aufnahme vom Ordinger Strand aus dem Jahr 1999, die Erinnerungen an dieweckte:Wolltet ihr immer schon einmal eine Prinzessin sein? Dann solltet ihr den Großen Garten inbesuchen:lösten eine Rätselwelle unter euch aus:Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt!Jedes Jahr im Spätsommer sammeln wir Blaubeeren direkt im Wald und vernaschen sie vor Ort oder verarbeiten sie anschließend zu Hause.hat meiner Familie super lecker geschmeckt.Kennt ihr dasin Hannover? Hier habe ich von der Geschichte des einstigen Pechhauses berichtet:Und auch derist eine versteckte Sehenswürdigkeit in unserer schönen Landeshauptstadt, die ihr unbedingt einmal besuchen solltet:Von unserem Urlaub auf Eiderstedt haben wir die Idee zummitgebracht:Die unendliche Weite des Watts und der riesige Strand mit seinen Pfahlbauten hat schon vor Jahren unsere Herzen im Sturm erobert. Wir kommen immer wieder gerne nachDoch auch eine Tour durch die eigene Heimatstadt kann richtig spannend sein. Hier berichte ich von derEigentlich wollte ich in diesem Jahr gar nicht so viele Weihnachtskekse backen. Aber diehaben meiner Familie so gut geschmeckt, dass ich den Ofen immer wieder anschmeißen musste:EIn wahres Schmuckstück ist diein Hannover:Wir waren ganz begeistert von der außergewöhnlichen Architektur dieser Kirche in Linden-Nord.Gleich zwei Mal machten wir Station bei derim Bahnhof Pferdemarkt in Langenhagen:An den Adventssonntagen wurde hier ein abwechslungsreiches Programm angeboten, das die Langenhagener gerne annahmen.Und nach fast einem Jahr wurde das frisch renovierte Tropenhaus im Berggarten Herrenhausen wieder eröffnet. Hier geht es