Sportbootführerschein See - in der Volkshochschule Langenhagen

Langenhagen : Bildungszentrum Eichenpark |

Freuen Sie sich auf den nächsten Sommer und bereiten Sie sich schon jetzt darauf vor: Wer immer schon als aktive Mitseglerin oder Mitsegler an der Küste segeln wollte oder eine Yacht auf See selbst führen möchte, denjenigen bietet dieser Kurs in der Volkshochschule sowohl die seemännischen als auch die rechtlichen Grundlagen zum Ablegen der Prüfung der Sportbootführerscheine See-Theorie unter Segel und Motor. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Navigation im Küstenbereich, Rechtskunde, Wetterkunde und der praktische Umgang mit dem Boot. Aufgrund der großen Nachfrage hat die VHS einen Zusatzkurs eingerichtet, der am Donnerstag, 3. November beginnen wird. Das Teilnahmeentgelt beträgt 126.- €. Nähere Infos – auch zu anderen Kursen rund ums Segeln - erhalten Sie unter 0511.7307-9707 (Volker Seemann) oder per eMail seemann@vhs-langenhagen.de.