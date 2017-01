Seniorenfastnacht mit der Närrischen Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb e.V.

Langenhagen : Festhalle Eichenpark |

Die Ritterschaft lädt ein zur Seniorenfastnacht am 21. Januar 2017.

Beginn ist um 15.11 Uhr - Einlass ab 14.00 Uhr.

Wir bieten 2,5 Stunden Fröhlichkeit durch unser Programm.

Lassen sie sich überraschen durch Tanz unserer Garden,

Tanzmariechen, Showtänze und Musik mit Gesang zum Mitsingen.

Vergessen sie für ein paar schöne Stunden bei Kaffee und Kuchen

ihre alltäglichen Sorgen.

Der Eintrittspreis beträgt pro Person nur 10,00 €.

Wie immer findet diese Veranstaltung in der

Festhalle Eichenpark, Stadtparkallee in Langenhagen statt.

Eintrittskarten an der Kasse oder Tischreservierungen unter:

0511 75 32 77 - 0170 315 98 29

e-mail skutnik_ritterschaft@yahoo.de