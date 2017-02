Rudi Rotbein ist dem Rotfuchs auf der Spur

Langenhagen : NIL im Wasserturm |

Rund um den Rotfuchs dreht sich alles beim Treffen der Rudi Rotbein Gruppe Langenhagen am Samstag, den 18.02.2017 von 14:00 bis 16:00 Uhr. Die Betreuerinnen Christine Pracht und Silke Brodersen haben einen interessanten Nachmittag für die sechs- bis zwölfjährigen Kinder vorbereitet.

Der Rotfuchs (Vulpes vulpes) ist der in Europa am häufigsten vorkommende Wildhund und gut an seinem rötlichen Fell und dem weißen Bauch zu erkennen. Die Männchen werden Rüde genannt und die Weibchen Fähe. Die Erdbaue der Füchse sind raffiniert angelegt. Neben einer Hauptröhre zum Kessel, in dem die Fähen auch ihre bis zu sechs Jungen zur Welt bringen, gibt es verschiedene Fluchtröhren. Spielerisch und mit viel Anschauungsmaterial wird die Gruppe weiteren Fragen zum Leben des Raubtieres auf den Grund gehen. Dazu gehören: Wie lebt der Rotfuchs und wie hat er sich auf die immer näher rückenden Menschen eingestellt?Treffpunkt ist das Natur-Informationszentrum-Langenhagen (NIL) im Wasserturm in der Stadtparkallee. Es wird um eine Anmeldung bis zum 15.02.2017 bei Silke Brodersen unter Telefon 0511 – 73 50 33 oder per E-Mail: rudirotbein@nabu-langenhagen.de gebeten.