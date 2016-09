Radler-Info 9/2016: 1. Online-FahrradKlima-Test, 2. Radtour am Donnerstag 22.9. um 17 Uhr, 3. Vortrag am Donnerstag 29.9. 18 h

Info 9/2016Mehr - und sicherer - Radfahren in und um Langenhagen!Liebe ADFC-Mitglieder, sehr geehrte Gäste!Zum Appetit machen!Hier vorab die Bilder der letzten Radtour:Zum "Kreuz des Südens": Die "grüne" ADFC-RadtourZum siebten Mal lädt der ADFC bundesweit ein, das "Fahrradklima" zu bewerten:Dieser Online-Test dauert zehn Minuten und bildet- eine Entscheidungsbasis für Maßnahmen der Kommunen,- und einen Vergleich des Klimas in den verschiedenen Städten.Zum neuen Test und zu den letzten Ergebnissen geht's hier:Bitte hier ⏏⏏⏏⏏mitmachen!- ADFC-Mitglieder und alle Gäste sind willkommen:- Eintritt frei - Anmeldung nicht erforderlich - Spenden gerne gesehen!- Erweiterungen / Änderungen vorbehalten,aktueller Stand siehe jeweils http://www.ADFC-Langenhagen.de. Donnerstag, 22. September, auf 17 Uhr vorgezogen:"Feierabend-Biergarten-Tour"- Radtour über 20 km ab Rathaus-Innenhof Langenhagen,- Einkehr auf eigene Kosten,- Rückkehr auf eigene Kosten mit dem ÖPNV (Zweizonen-Karte, Fahrrad frei).Radtour-Sicherheitshinweise:Donnerstag, 29. September, 18 UhrStammtisch mit Vortrag:„Drei-Länder Rad-Multi-Tour Kanada - Mexiko - Florida“Meilenweite Er-Fahrungen, Bilder, Impressionen und Hinweise.Im Vereinsheim des Radsport-Club Blau-Gelb an der Emil-Berliner-Straße 32, 30851 Langenhagen.Link zur Karte: https://goo.gl/maps/GYCz6LfehzP2. Also:Mit fröhlich-lautem Fahrrad-Geklingel,und mit (radfahr-)freundlichen Grüßen,und bis bald!Eure/IhreADFC-Ortsgruppe Langenhagen