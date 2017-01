Prunksitzung am 11. Februar 2017 in der Festhalle Eichenpark

Langenhagen : Festhalle Eichenpark |

Die Närrische Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb e.V. lädt mit ihrer Fuhbuschkönigin Annely I. zur großen Prunksitzung ein.

Die Aktiven der Ritterschaft haben ein buntes Programm vorbereitet und

freuen sich auf ihren Besuch. Unsere Jugend zeigt die Tänze, die sie

das ganze Jahr über geprobt haben Auch der Gesang, Bütt und als Gäste

ein Musikcorps tragen zum guten Gelingen bei.

Wir feiern in der Festhalle Eichenpark in Langenhagen, Stadtparkallee 12

(Eingang Walsroder Straße an der Fußgängerampel-

hinter dem Rondell liegt die Festhalle)

Beginn: 19.11 Uhr - Einlass ab 18.00 Uhr

Eintrittspreis: 14,00 € pro Person

Karten sind erhältlich an der Abendkasse oder bei Reservierungen:

unter 0511 75 32 77 oder 0170 315 98 29