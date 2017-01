Mit Schwung ins neue Jahr - NAJU und Rudi Rotbein Gruppe feiern auf der Kegelbahn

Die Kinder- und Jugendgruppen des NABU Langenhagen trafen sich Mitte Januar auf der Kegelbahn des SCL-Clubheimes und starteten dort gut gelaunt und schwungvoll in ihr neues Jahresprogramm. "Unsere gemeinsame Neujahrsfeier ist inzwischen eine lieb gewordene Tradition geworden, bei der wir alle viel Spaß haben", freuten sich die Betreuerinnen Christine Pracht und Silke Brodersen über den gelungenen Nachmittag.

Für das nächste halbe Jahr hat der NABU wieder ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder und Jugendlichen zusammengestellt. Weiter geht es am 04.02.2017 bei der NAJU mit dem Projekt Kreuzkröte "Für einen Strich mehr in der Landschaft". Dann werden die Mädchen und Jungen die Kleingewässer auf der Kugelfangtrift entkusseln, um dort den Lebensraum der Kreuzkröte zu erhalten. http://www.myheimat.de/langenhagen/natur/naju-star... Die Rudi Rotbein Gruppe trifft sich das nächste Mal am 18.02.2017 von 14:00 bis 16:00 Uhr im NIL im Wasserturm und wird dann interessante Infos aus dem Leben der Füchse erhalten.Mehr zum NABU Langenhagen und seinem Programm erfahren Sie unter http://www.nabu-langenhagen.de/index.htm