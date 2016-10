Flugzeugturbinen ersetzen Kart-und Automotoren

Clubausflug vom SMC führt zum Airport Hannover

Was passiert mit meinem Koffer, nachdem er gewogen wurde? Wird auch das Flughafen Personal so kontrolliert wie die Fluggäste? Haben Flugzeuge einen Rückwärtsgang? Diese Fragen und noch viele mehr bekamen zwölf Mitglieder und Freunde vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC auf dem Flughafen Hannover sehr ausführlich erklärt. Touristikleiterin Doris Lenzing hatte die gute Idee, kleine Kartmotoren gegen riesige Turbinen zu tauschen und buchte für die jährliche Clubtour eine Besichtigung, die für Erwachsene ebenso wie für Kinder lehrreich und interessant war. Unter der Führung von Mitarbeiterin Barbara Holz wurde auch hinter Türen geguckt, die für Reisende geschlossen bleiben. Mit einem Bus wurde auf dem Außengelände bis zur Feuerwehr und den Polizeihubschraubern gefahren und dabei konnten Koffer sehr nah beim Einladen ins Flugzeug beobachtet werden. Das Reisefieber, was sich auf dem Flughafen ausbreitete, wurde anschließend mit leckerem Essen in einem griechischen Restaurant wieder bekämpft