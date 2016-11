Do., 23.2., 18 Uhr: Auf der "falschen" Straßenseite geradelt - aber nicht immer ...

VortragBericht mit Bildernüber eine zweiwöchige Tandem-Radtour mit- Linksverkehr in England,- Rechtsverkehr in Frankreich,- Rechtsverkehr in Belgien,mit Halt in den Städten:Harwich, Cambridge, Oxford, Brighton, Dieppe, Vlissingen.Für ADFC-Mitglieder und Gäste:- Eintritt frei,- Anmeldung nicht erforderlich,- Spenden willkommen!Ort:ADFC Langenhagenim Vereinsheim desRadsport-Club Blau-Gelb Langenhagen von 1927 e.V.,Emil-Berliner-Straße 32, 30851 Langenhagen.- - - - - - - -Radfahrer-Schutzbrief!Die ADFC-Mitgliedschaft lohnt sich jetzt für die nächste Saison NOCH mehr!Details: