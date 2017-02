Der Tauschring Langenhagen informiert:

Langenhagen : Gemeinschaftszentrum Brinker Park |

Der auf dem ersten Monats-Treffen im Januar 2017 vom Orga-Team vorgelegte Bericht über die Aktivitäten im Jahr 2016 konnten - trotz langer Ferien - als sehr positiv bezeichnet werden.

So nahm der Tauschring – neben eigenen Aktivitäten - wie Spargel-Essen, Herbstfest mit Tombola, Stammtische etc.. auch am Nachbarschaftsfest in Wiesenau teil. Der Höhepunkt war ein Besuch im Bundestag in Berlin.



Auch für das Jahr 2017 haben sich die Aktiven wieder viel vorgenommen. - als Nächstes steht ein Vortrag mit der Entspannungspädagogin Andrea Draws von SAVIERA ”Raum zum Sein” an.

Frau Draws wird allen, die sich dafür interessieren - auch Nichtmitgliedern - in einem Vortrag zeigen wie man zur Ruhe kommen und den Alltag einmal hinter sich lassen kann.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 15. März 17 um 19,00 Uhr im Gemeinschaftszentrum Brinker Park statt.

Am Samstag, o1.April 17 ist ein großer “Tausch-Basar für Jedermann“ geplant. Der Basar soll dazu anregen das eigene Konsumverhalten zu überdenken, denn was dem einen nicht gefällt, erfreut den anderen.

Weiter ist im Mai eine Besichtigungstour nach Lüneburg geplant.

Dies - sowie aktuelle Tauschangebote und Nachfragen - werden auf dem nächsten Monats-Treffen - am Mittwoch, 15.. Februar 2017 um 19,00 Uhr im Gemeinschaftszentrum Brinker Park, Brinkholt 10 besprochen. Gäste sind - wie immer - herzlich willkommen.