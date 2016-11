Der Tauschring Langenhagen informiert

Langenhagen : Gemeinschaftszentrum Brinker Park |

Das nächste Monats-Treffen findet am Mittwoch, 16. November 2016 im Gemeinschaftszentrum "Brinker Park", Brinkholt 10 - 1.Stock, Langenhagen statt.

Bitte beachten - während der Winterzeit hat sich die Anfangszeit geändert - nicht um 19,30 Uhr - wie bisher - jetzt um 19,00 Uhr (!).

Die Themen für diesen Abend sind :

Zunächst die aktuellen Tauschangebote und Nachfragen, weiter die nächsten anstehenden Aktivitäten. Anstelle einer Weihnachtsfeier werden wir uns am Nikolaustag zu einem Stammtisch - mit Wichteln - treffen und am 12. Dezember 16 das Jahr mit einem gemeinsamen Grünkohlessen ausklingen lassen.

Es kann auch wieder getauscht werden - also bringt alles mit was den Besitzer wechseln soll.

Natürlich sind an diesem Abend auch Gäste, oder Interessierte, die sich über den Tauschring informieren möchten herzlich eingeladen.