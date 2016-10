Abradeln 2016: 462 km auf herbstlich-sonniger Tour, mit Ausblick, Historie und Einkehr

Langenhagen : Rathausinnenhof | ADFC.Noch so ein Glücktreffer:Auf keiner der Radtouren 2016 der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen gab es einen einzigen Regentropfen, und dieses Glück setzte sich auch auf dieser, der letzten Sonntags-Tour 2016 fort:

Besser - und sonniger geht's kaum!!!

Die Kilometer-Berechnung "462 km" aus der Überschrift:462 Kilometer heute = Tour heute 42 Kilometer x 11 TeilnehmerInnen heute.462 = 42 x 11, für heute. Aha!Bei so guten Bedingungen waren alle elf TeilnehmerInnen sehr zufrieden, als es nach 42 km und diesen Punkten:- Zwangsstop an der Bahnstrecke,- Besichtigung verkehrssichernder Maßnahmen am Kiebitzkrug,- Aufstieg auf den Aussichtsturm am Muswillensee - Kurzbesuch im MoorIZ in Resse,- Einkehr mit prima Essen im http://www.Resseo.de - Stop am Gut Heitlingen - und Aufstieg auf die Hügelkette bei Stelingenwieder zum Rathaus nach Langenhagen ging.Die Bilder sind "genau treffend",denn besser hätte dieses Zusammenspiel- zwischen tiefstehender Sonne,- nebeligem Hintergrund,- wunderbarer Baumfärbung- und sonstigen Schönheiten dieses TagesNICHT als Erinnerung dokumentiert werden können.Genau SO war's!Kontakt: