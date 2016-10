Abends in der Großstadt

Langenhagen : Bildungszentrum Eichenpark |

In dem am 19. und 26. Oktober stattfindenden workshop wollen wir uns mit dem Thema Fotografieren in der Dämmerung beschäftigen.

Warum wird die abendliche Stimmung oft nicht so wiedergegeben, wie wir sie empfunden haben? Wie kann ich das besondere Licht für tolle Effekte nutzen? Wir wollen mit langen Belichtungszeiten Lichtstreifen von fahrenden Autos erzeugen und mit etwas Glück Fußgänger "verschwinden" lassen.

Erforderlich ist allein Ihre Digital-Kamera, keine hochwertige Profi-Fotoausrüstung. Wir versuchen, möglichst viel mit Ihrer Kamera zu erreichen. Bitte bringen Sie Ihre Digital-Kamera mit Bedienungsanleitung, einen zweiten Akku und ausreichend Platz auf der Speicherkarte mit.

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie in der VHS Langenhagen, Volker Seemann, Tel. 0511.7307-9707 oder seemann@vhs-langenhagen.de sowie unter info@vhs-langenhagen.de