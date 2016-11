Kirchliche Adventskonzerte der Blasmusik Schöngeising am 03. und 04.12.2016

Landsberied : Pfarrkirche |

Wir möchten Sie am



Samstag, 03.12.2016 um 18:00 Uhr in die Pfarrkirche in Landsberied oder am

Sonntag, 04.12.2016 um 17:00 Uhr in die Pfarrkirche in Schöngeising



zum Kirchlichen Adventskonzert der Blasmusik Schöngeising einladen. Mit Musikstücken – gespielt von großer Besetzung und verschiedenen Ensembles – möchten die Musikerinnen und Musiker Sie auf das kommende Weihnachtsfest einstimmen.



Auf Ihr Kommen freuen sich alle Mitwirkenden!



Der Eintritt ist frei! Spenden sind erwünscht und werden an das Dominikus-Ringeisen-Werk in Gernlinden weitergeleitet!