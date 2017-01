Landsberg am Lech

Handauflegen - eine sanfte Form der Begleitung und eine alte christliche Tradition



In Landsberg findet von Freitagabend 10. Februar (19.00 Uhr bis 21.30 Uhr) und Samstag 11. Februar (09.30 Uhr bis 18.00 Uhr) ein Seminar über Handauflegen statt. Die Dozentin Lynne Hromek ist Lehrerin an der Open Hands Schule von Anne Höfler. Nähere Informationen unter 08191-3056771 oder per Mail lynne.hromek@gmx.de