Große Kiste für kleine Leute im Mehrgenerationenhaus

Im AWO Mehrgenerationenhaus (MGH) Landsberg werden zahlreiche Projekte mit verschiedenen Kooperationspartnern durchgeführt. Häufig werden auch Kinder mitgebracht, zum Beispiel beim Kurs „Stark im Beruf – Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“. Projektleiterin Betina Ahmadyar ist froh über die Spielkiste, die den Wiedereinstieg von Müttern in den Beruf deutlich erleichtert.Auch die Besucherinnen im Frauen-Treff Interkulturell, zweimal im Monat am Dienstag, freuen sich. Spielen die Kinder, können sich die Mütter ungestört unterhalten, backen, kochen, malen – alles was Spaß macht und die Gemeinschaft fördert.Traudl Manka, auch bekannt als Kräuterhexe und als seniorTrainerin im Mehrgenerationenhaus, hat ihre Beziehungen zur RPK spielen lassen und den Leiter Michael Weiß gebeten zu helfen. Der war sofort bereit mit seinen Rehabilitanten eine große Kiste aus Dreischichtplatten aus Fichtenholz anfertigen zu lassen. Gemeinsam mit Martin Bahmann übergab er das große Geschenk am 27. September im Kratzertreff an Margit Däubler, Leiterin des AWO-MGH.