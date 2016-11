KSM festlicher Kinder-Secondhand-Markt in 86899 Landsberg am Lech

Landsberg am Lech : Pfarrsaal Mariä Himmelfahrt |

KSM festlicher Kinder-Secondhand-Markt Landsberg am Lech



am Samstag, 21. Januar 2017 von 11.00 – 13.30 Uhr



im katholischen Pfarrsaal Mariä Himmelfahrt,

Ludwigstr. 167 (1. Stock), 86899 Landsberg am Lech

Taufe / Kommunion / Firmung / Konfirmation / Brautkinder-Mode / Trachtenfeste / Ostern / Weihnachten / Geburtstag / Abschlussball / Konzerte / Einschulung ...Nummernvergabe für Verkäufer:Nummern (solange das Kontingent reicht) könnenangefordert werden.Teilen Sie uns hierbei bitte Ihren Namen und Ihre Telefon-Nr. mit.Im Anschluss erhalten Sie von uns in den darauf folgenden Tagen ein E-Mail mit Ihrer Verkäufer-Nummer. Info-Telefon: 08191.921036Warenannahme:Freitag, 20. Januar 2017 von 15.00 - 16.00 Uhr.Verkauft werden können:Taufkleidung, Taufkissen, Kommunionkleider und –anzüge, -hosen, -jacken, Brautkinder-mode, festliche / hochwertige Kinderkleidung, Trachtenkleidung, festliche Schuhe und Trachtenschuhe, Accessoires wie Haarschmuck, Handtaschen, Handschuhe, Hüte, Krawatten, Fliegen, Bücher und Alben zur Taufe / Kommunion / Firmung / Konfirmation.Pro Verkäufer können gut erhaltene, modische, gereinigte, bzw. gewaschene festliche Kinderkleidung (maximal 20 Teile), Accessoires und 5 Paar festliche Schuhe abgegeben werden.Auszahlung u. Warenrückgabe nicht verkaufter Artikel:Samstag, 21. Januar 2017 von 17.30 - 18.00 Uhr.Vom Verkaufserlös werden 15 % vom Verkäufer für Kinder- u. Jugend-Projekte in unserer Pfarrei einbehalten.Der Erlös des KSM 2016 in Höhe von 389,61 € wurde als Zuschuss für die bestellten Ministanten Pullis verwendet.Auf Ihr Kommen freut sich das KSM-Team der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Landsberg am Lech.