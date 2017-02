"Fire on Ice" mit HOREX beim Snowdance-Festival!

Die nunmehr 4. Auflage des Snowdance-Independent-Filmfestivals sprengt alle bisherigen Maßstäbe. Die Zahl der gezeigten Filme, der prominenten Akteure und der Austragungsstätten ist so hoch wie nie, die Laufzeit wird im Vergleich zu den Vorjahren verdreifacht. Die Reaktionen der Landsberger lassen nur einen Schluss zu: Die Stadt „brennt“ vor Begeisterung. Trotz der eisigen Temperaturen in den letzten Wochen haben alle Feuer gefangen: Snowdance 4.0 – „Fire on Ice“!

HOREX würdigt diesen positiven Ausnahmezustand mit einem zweiten extravaganten Sondermodell seines neuen VR6-Motorrades, der Snowdance #2 / „Fire on Ice“. Auch wenn nicht daran gedacht ist, die Begeisterung zu „löschen“, ist die Snowdance #2 für alle Eventualitäten gerüstet. Neben der brillanten HOREX-Technik ist sie gewissermaßen das erste „Feuerwehr-Motorrad“ des elitären Zweirad-Herstellers. Schon beim „making of“ war die Begeisterung der Macher wieder einmal enorm. Die junge Truppe brennt also nicht nur für HOREX, sondern auch für andere glühende Ideen: „Fire on Ice“ bei Snowdance 4.0!Das spektakuläre Einzelstück ist während des gesamten Festivals auf der Empore im Foyer des Landsberger Stadttheaters ausgestellt. Aber auch bei der Preisverleihung am Abschlusstag (Sonntag, 5. Februar) leistet das Landsberger Unternehmen wieder seinen Beitrag. Wie im Vorjahr wird der „HOREX Award“ für die beste Regiearbeit aller Festivalbeiträge vergeben. Der Preis ist mit 2000 US-Dollar und damit mit am höchsten dotiert.Neu – und Ausdruck des verstärkten Engagements – ist im Snowdance-Programm in diesem Jahr die „HOREX Nacht der Filmemacher“ am Freitag, 3. Februar. Im Saal des Landsberger Stadttheaters stellt dabei zunächst Festival-Mitveranstalter Tom Bohn Regisseure und Filmschaffende vor, die an den insgesamt 25 Wettbewerbsbeiträgen der offiziellen Shortlist mitgearbeitet haben. Im Anschluss an die Gesprächsrunde steigt im Theaterfoyer in gehobenem Ambiente der „HOREX Ball der Filmemacher“.