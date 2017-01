Landsberg am Lech

Am 29. Januar haben Besucher die Gelegenheit, die Ausstellung "Barocke Überläufer - zeitgenössische Kunst trifft Barock" ein letztes Mal zu erleben.



Ab 15:00 Uhr laden Kaffee und Kuchen dazu ein, sich im Museumsfoyer niederzulassen und mit den ausstellenden Künstlern ins Gespräch zu kommen.



Neues Stadtmuseum

Von-Helfenstein-Gasse 426

86899 Landsberg am Lech

08191-128360

museum-landsberg.de.



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag:

14:00 - 17:00 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen:

11:00 - 17:00 Uhr