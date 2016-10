Wer möchte sich als Babysittern qualifizieren? Teilnehmer gesucht!

Landsberg: Kratzertreff | Eine weitere Qualifizierung von Babysittern in Landsberg organisiert wieder das Mehrgenerationenhaus. Die Ausbildung für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene erfolgt an zwei Samstagen im November (12.11. und 26.11.2016), in der Zeit von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr - in der „Begegnungsstätte Kratzertreff“, Hubert-von-Herkomer-Str.73 in Landsberg am Lech.



Wichtig: Ein Infoabend dazu findet am Donnerstag, 3. November, um 18:00 in der „Begegnungsstätte Kratzertreff“, Hubert-von-Herkomer-Str.73 in Landsberg am Lech statt.



Was ist geplant? 1. Kurseinheit am Samstag, den 12.11.2016, 9 Uhr bis 16:30 Uhr, Kratzertreff. 2. Kurseinheit am Samstag, den 26.11.2016, 9 Uhr bis 16:30 Uhr, Kratzertreff.



Die Gebühr beträgt 25,00€ sowie 5,00€ Papiergeld. Der "Erste Hilfe Kurs am Kind" wird mit 20,00€ vergünstigt berechnet. Somit entstehen Gesamtkosten in Höhe von 50,00€.



Zusätzlich wird angeboten „Erste Hilfe am Kind“ zu erlernen, im Kursgebäude des BRK, Max-Friesenegger-Straße 45, in Landsberg. Der erste Termin am 18.11., 15:00-20:30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus. Der zweite Termin erfolgt am 25.11.2016, in der Zeit von 15:00 -20:30 Uhr beim BRK in der Max-Friesenegger-Str. 45 in Landsberg



Kontakt unter mehrgenerationenhaus.landsberg@awo-obb.de oder unter der Rufnummer 08191-305 27 91

